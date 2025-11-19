Aksa Süper Ligi’nde beklediği çıkışı yapamayan Mağusa Türk Gücü yabancı oyuncu Moussa Traore’yi de gönderdi. Sarı Yeşilli ekip geçmiş haftalarda da Sapara'yı göndermişti.

Çetinkaya ile sezon çalışmalarına başlayan ancak sezon açılmazdan önce ülkeden kaçan Traore için Mağusa Türk Gücü hem futbolcu hem Çetinkaya ile anlaşarak oyuncuyu ülkeye getirmişti.

Traore beklenen performansı verememesinin yanı sıra teknik ekiple de sorun yaşamaya başlayınca yönetim Traoreyi gönderme kararı aldı. Traore önceki akşam uçakla Kongo’ya gitmek üzere adadan ayrıldı.

MTG'da daha önce de Sapara ile yollar ayrılmıştı. Devre arasına kadar tek yabancı ile mücadele edecek olan sarı yeşilli ekip yeni yabancı oyuncu arayışlarına başladı.