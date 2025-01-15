Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonun ilk resmi müsabakası olan “Kadınlar Süper Kupa’da” rakibi Cihna Bazaar Gençlik Gücü’nü 2-1 mağlup ederek “Süper Kupa” şampiyonu olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol takımı “Süper Kupa’sıyla” Şampiyon Melekleri” ziyaret etti.

Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı 2024-2025 “Süper Kupa” şampiyonu olarak kentimizin şampiyonları bizlere yaşattığı gururu, her zaman dile getirecek ve onları her platformda anmaya devam edeceğiz açıklaması yaptı.

PANKART AÇILDI DUALAR OKUNDU

Gazimağusa Belediye Kabristanlığında şampiyon meleklerin kabirleri ziyaret eden Mağusa Spor Akademisi başkanı Ahmet Ogan, yönetici Emine Özarı, Onur Var, antrenörler Şerif Ogan, Laika Çakır ve sporcularla birlikte Şampiyon Meleklermizin bazı aileleri de katıldı.

“Süper Kupa” şampiyonu Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı, Şampiyon Meleklerin resmilerinin yer aldığı “Şampiyon Meleklermize Sonsuza Dek Sözümü Var” “Unutmadık Unutmayacağız” “Şampiyon Melekler sonsuza dek Kalbimizdesiniz” yazan pankart açıldı.

Daha sonra Mağusa Spor Akademisi başkan, yöneticiler, antrenörler ve sporcular tarafından “Şampiyon Melekler” kabirlerine çiçekler bırakılarak, buhurlar yakıldı ve dualar okundu.