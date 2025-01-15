Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü Futbol Altyapı Kordinatörü Vural Köseoglu, Yeni Boğaziçi'nin geleceğini sağlam temellere oturtmaya devam ettiklerini belirtti. Çalışmaların haftada 3 gün çok kaliteli antrenörle devam ettiğine dikkat çeken Köseoğlu, harika tesislere sahip olduklarını, çok çalışan bir Futbol Altyapı komitesinin ve kendilerine destek veren Kulüp Başkanı bulunduğunu vurguladı. Kulüp Başkanı İbrahim Özişleyen'le büyüyerek yola devam ettiklerini belirten Koordinatör Vural Köseoğlu, amaçlarının disiplinli ve sportif kişiliğe sahip yeteneklerin Yeni Boğaziçi Kulüp futbolunun hizmetine sunmak olduğunu kaydetti.