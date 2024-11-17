Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Özal Çağlayan, Cenk Aras Özfutu

Mormenekşe: Haluk, Ertan, İsaac, Fetin, İsmet, Mehemtali(Gökay), Sami Tünsay, Arda, Sami Yahat(Ahmet Can), Aygün(Aziz ), Ramazan.

Düzkaya: Yunus, Mustafa(Ali), Önder(Eren), Mehmet, Bayram(Orhan), Uğur, Serkan, Batuhan(Ertuğrul), Emre, Berkay, Erhan(Kutluhan)

Goller: Dk. 20 Ramazan, Dk. 45+1 Aygün (Mormenekşe)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 9. Hafta mücadelesinde üst sıraları hedefleyen Mormenekşe ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Düzkaya arasında oynanan zorlu mücadelenin galibi ev sahibi Mormenekşe oldu.

Mormenekşe takımı ilk devrede bulduğu iki kafa golüyle Düzkaya’yı 2 – 0 mağlup ederek 5. sıraya yükseldi.

Dk. 20 Mormenekşe atağında sağ kanatta topla buluşan İsmet hızla Düzkaya ceza sahasına hareketlenerek ortasını yaptı. Gelen topa iyi yükselen Ramazan güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk. 31 Hızlı gelişen Düzkaya atağında Serkan'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Berkay önünü boşaltarak şutunu attı ancak top az farkla üstten auta gitti.

Dk. 35 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Fetin hızla Düzkaya ceza sahasına girerek geriye kestiği topla buluşan Sami Yahat'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk.45+1 Mormenekşe'nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Mehmetali ceza sahasına girerek yaptığı ortada ön direkte Aygün'ün yatarak kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

Dk. 48 Düzkaya'nın kullandığı serbest vuruşta Mormenekşe ceza sahasına yapılan ortada arka direkte topla buluşan Emre kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak top yandan auta gitti.

Dk.75 Düzkaya'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Berkay'ın vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

Dk. 83 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Sami Bertu'nun kestiği topla buluşan Ahmet kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top yanda auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda takımların gayreti başka gol getirmeyince maç Mormenekşe 2 – Düzkaya 0 şeklinde tamamlandı.