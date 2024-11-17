Stat: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Yalçın Kabacıklı

Esentepe: Ali, Nersin, Tuğra, Frank A. Nyobe, Deniz Kibar (Ege Can), Lukman Adeshina, Salih (Semih), Benjamin Bieleu, Emek, Mustafa, Ali (Mehmet Ada)

DND L. G. Birliği: Hamit, Mehmet Ali Aylanç(Ali Moafi), Galip, Emir(Ernest), Bülent (Abdulaziz), Gabriel Bawa, Berk, Barın(Sertan), Badara Naby Sylla, Malik Yakubu, Yann Regis Toualy

GOLLER: Dk.1 Deniz Kibar, Dk.60 Ali Avcısoyu (Esentepe) – Dk.33 Yann Regis Toualy (DND L. G. Birliği)

Erdal Barut Stadı’nda yer alan mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrılan Esentepe, ligde 3 hafta sonra 3 puan aldı.

Esentepe’ye galibiyeti getiren golleri 1’inci dakikada Deniz Kibar ile 60’ıncı dakikada Ali Avcısoyu kaydetti. Konuk Gençler Birliği’nin golü 33’te Yann Regis Toualy’den geldi.

Bu sonucun ardından Esentepe 11 puana yükselirken Gençler Birliği 8 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Esentepe, Lefke’ye konuk olacak. Gençler Birliği ise Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek.