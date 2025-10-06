CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 5 Ekim Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında Heiner Helmer 70 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan turnuvada ikinciliği yine 70 Net ile ( back nine score ) Adem Demir alırken, Hasan Öztoprak da Net 71 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de 12 Ekim Pazar günü ANGC kulübü ile kulüpler arası maç gerçekleşecek.