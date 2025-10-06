Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Kriteryum yarışı dün yapıldı.
Alayköy-Metehan Çevre Yolu üzerinde düzenlenen kriteyum bisiklet yarışı Büyük Erkekler, Genç Kadınlar, Master 1, Master 2, Master 3, Yıldız A, Yıldız B ve HİB (Herkes İçin Bisiklet-Lisanssızlar) kategorilerinde gerçekleştirildi.
Alayköy-Metehan Çevre Yolu, Sevgi Çemberi (Mor Çember) ile Ağıllar Çemberi arasındaki kısımda gerçekleştirilen yarışta dereceye girenlere ödülleri yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.
BÜYÜK ERKEKLER
1- Taçam Gökbörü
2- Ege Körceğiz
3- Jeremy Ngomeli
GENÇ KADIN
1- Lila Kule
HIB
1- Mehmet Yavuzhan
MASTER 1
1- Kamil Pehlivanoğlu
2- Menteş Çağla
MASTER 2
1- Ali Şekerci
2- Kemal Özen
MASTER 3
1- Bilal Bitirim
2- Bilgiç Kanal
3- Mehmet Ulaç
YILDIZ A
1- Atlas Toto
2- Asım Öngün
3- Ahmet Salih Ünverdi
YILDIZ B
1- Osman Uncu
2- Ahmet Altıparmak
3- Hasan Kanlı