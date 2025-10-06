Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Kriteryum yarışı dün yapıldı.

Alayköy-Metehan Çevre Yolu üzerinde düzenlenen kriteyum bisiklet yarışı Büyük Erkekler, Genç Kadınlar, Master 1, Master 2, Master 3, Yıldız A, Yıldız B ve HİB (Herkes İçin Bisiklet-Lisanssızlar) kategorilerinde gerçekleştirildi.

Alayköy-Metehan Çevre Yolu, Sevgi Çemberi (Mor Çember) ile Ağıllar Çemberi arasındaki kısımda gerçekleştirilen yarışta dereceye girenlere ödülleri yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.

BÜYÜK ERKEKLER

1- Taçam Gökbörü

2- Ege Körceğiz

3- Jeremy Ngomeli

GENÇ KADIN

1- Lila Kule

HIB

1- Mehmet Yavuzhan

MASTER 1

1- Kamil Pehlivanoğlu

2- Menteş Çağla

MASTER 2

1- Ali Şekerci

2- Kemal Özen

MASTER 3

1- Bilal Bitirim

2- Bilgiç Kanal

3- Mehmet Ulaç

YILDIZ A

1- Atlas Toto

2- Asım Öngün

3- Ahmet Salih Ünverdi

YILDIZ B

1- Osman Uncu

2- Ahmet Altıparmak

3- Hasan Kanlı