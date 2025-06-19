Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Güney Kıbrıs’ın kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyle ilgili sistemini güçlendirdiği belirtilirken, raporun Güney Kıbrıs’ın Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force- FATH) standartları temelinde muhabir bankalarla ilgili teknik uyum eksikliklerini giderme konusunda ilerleme kaydettiği sonucuna da vardığı ve bunun sonucunda ise 13’üncü tavsiyenin “büyük ölçüde uyumlu” olarak yükseltildiği kaydedildi.

Moneyval’a göre Güney Kıbrıs’ın kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ilgili 8 numaralı tavsiye konusunda da ilerleme kaydettiği belirtilirken, orta düzeydeki eksikliklerin devam etmesinden ötürü değerlendirmenin “kısmen uyumlu” olarak kaldığı ifade edildi.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Güney Kıbrıs’ın toplamda 40 tavsiyeden 16 tavsiyeyle “uyumlu”, 22 tavsiyeyle “büyük ölçüde uyumlu” ve iki tavsiyeyle “kısmen uyumlu” olarak değerlendirildiğini belirtirken, rapora göre Güney Kıbrıs’ın komitenin gelişmiş izleme prosedürü altında kalacağını ve komitenin iki yıl içinde yeni bir rapor sunmasının beklendiğini ekledi.