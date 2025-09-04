Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Sezonu öncesinde Alt Yapı Kızlar kategorilerinde Grup Kuraları Çarşamba akşamı online yapılan toplantıda gerçekleştirildi.

U13 Kızlarda 9 , U15 Kızlarda 11, U17 Kızlarda 9 ve U19 Kızlar kategorilerinde 8 olmak üzere toplam 37 takımın mücadele edecegi sezonda Grup Kuraları şu şekilde oluştu .

U13 KIZLAR

A GRUBU

MVOSD ,MSA ,MGSK ,Erenköy Karpaz Belediyesi

B GRUBU

GMBÇS, CİHANGİR GSK, YDÜ , LVA , AKDENİZ SB

U15 KIZLAR

A GRUBU

ERENKÖY KARPAZ BELEDIYESI, DAÜ , MVOSD , CİHANGİR GSK , MGSK , ŞAHLANSPOR

B GRUBU

GMBÇS, LVA ,YDÜ , AKDENİZ SB, MARMARA SK

U17 KIZLAR

A GRUBU

GMBÇS, ERENKÖY KARPAZ BELEDIYESİ , YDÜ , AKDENIZ SB

B GRUBU

MSA , DAÜ ,CİHANGİR GSK, LVA , TED

U19 KIZLAR

A GRUBU

DAÜ , CİHANGİR GSK,MSA, YDÜ

B GRUBU

LVA , ERENKÖY KARPAZ BELEDIYESI , AKDENİZ SB

Kızlarda Grup müsabakaları çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.

U13 ,U15 ,U17 ve U19 Erkeker kategorileri çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre tek Grup şeklinde oynanacak .

2025 -2026 Sezonu 25 Eylül Perşembe günü U17 Kızlar kategorisi müsabakaları ile başlayacak. U13 Kızlar Ligi karşılaşmaları ise 26-27 Eylül tarihinde başlayacak .