Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Sezonu öncesinde Alt Yapı Kızlar kategorilerinde Grup Kuraları Çarşamba akşamı online yapılan toplantıda gerçekleştirildi.
U13 Kızlarda 9 , U15 Kızlarda 11, U17 Kızlarda 9 ve U19 Kızlar kategorilerinde 8 olmak üzere toplam 37 takımın mücadele edecegi sezonda Grup Kuraları şu şekilde oluştu .
U13 KIZLAR
A GRUBU
MVOSD ,MSA ,MGSK ,Erenköy Karpaz Belediyesi
B GRUBU
GMBÇS, CİHANGİR GSK, YDÜ , LVA , AKDENİZ SB
U15 KIZLAR
A GRUBU
ERENKÖY KARPAZ BELEDIYESI, DAÜ , MVOSD , CİHANGİR GSK , MGSK , ŞAHLANSPOR
B GRUBU
GMBÇS, LVA ,YDÜ , AKDENİZ SB, MARMARA SK
U17 KIZLAR
A GRUBU
GMBÇS, ERENKÖY KARPAZ BELEDIYESİ , YDÜ , AKDENIZ SB
B GRUBU
MSA , DAÜ ,CİHANGİR GSK, LVA , TED
U19 KIZLAR
A GRUBU
DAÜ , CİHANGİR GSK,MSA, YDÜ
B GRUBU
LVA , ERENKÖY KARPAZ BELEDIYESI , AKDENİZ SB
Kızlarda Grup müsabakaları çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.
U13 ,U15 ,U17 ve U19 Erkeker kategorileri çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre tek Grup şeklinde oynanacak .
2025 -2026 Sezonu 25 Eylül Perşembe günü U17 Kızlar kategorisi müsabakaları ile başlayacak. U13 Kızlar Ligi karşılaşmaları ise 26-27 Eylül tarihinde başlayacak .