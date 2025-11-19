Milli Mücadele Vakfı (MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Hristodulidis ile gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesinde yazılı açıklama yaparak, başarı dileğinde bulundu ve görüşmenin devletin, milletin, halkın ve insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Gülbahar, Erhürman’ın daha önce ortaya koyduğu dört ön şart yerine getirilmeden müzakere masasına oturmaması gerektiğini vurguladı.

Gülbahar, Rum tarafının federasyon politikasının “Kıbrıs Türkü’nü azınlık durumuna düşürmeye ve adayı Yunan hegemonyası altına sokmaya yönelik taktiksel bir tutum” olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta çözümün, Türkiye’nin de destek verdiği egemen-eşit iki devletin anlaşmasından geçtiğini ifade eden Gülbahar, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı gerek BM yetkilileri gerekse Rum liderle yapacağı görüşmelerde halkımıza söz verdiği şekilde Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemenlik, kendi kaderini tayin, kendi kendini yönetme haklarına asla dokundurmayacağını, Kıbrıs Türk halkının sosyo-ekonomik yapısını perişan edecek istemlere hayır diyeceğini en açık bir şekilde ortaya koymalıdır.

Durum ortadadır; Kıbrıs Türk tarafı yeniden kendisinin anlaşma istediğini, Rum tarafının ise Kıbrıs adasının nimetleri ile yönetimini Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmaya hazır olmadığını ispat etmek zorunda değildir.”

Rum tarafının yarım asırdır Kıbrıs Türk tarafını yok sayan, egemen eşitliği reddeden ve Türk tarafını uluslararası platformlarda köşeye sıkıştırmaya çalışan bir anlayış sürdürdüğünü belirten Gülbahar, “50 yıldır devam eden bu zihniyetle hala federasyon kurulabileceğini düşünmek bunun hayalini kurmak bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına zaman kaybettirmekten, Rum tarafının haksızlıklarını sürdürmesine olanak yaratmaktan başka bir işe yaramadı, bundan sonra da yaramayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’na bildiği doğrulardan hareket etmesi çağrısında bulunan Gülbahar, şöyle devam etti:

“Milli Mücadele Vakfı olarak yeniden vurguluyoruz. Rum tarafının federasyon politikası bizi azınlık durumuna düşürmeye, tüm adayı Yunan hegemonyası altına sokmaya yönelik taktiksel bir tutumdur. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erhürman’ı; halkımızın duygu ve düşünceleri ile iradesi doğru değerlendirmeye… Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki duruşunu mutlaka dikkate almaya…Kendisinin ortaya koyduğu dört ön şart net bir şekilde yerine gelmediği sürece Rum liderle müzakere yapmamaya davet ediyoruz. Kıbrıs için çözüm formülü adada şu anda yaşanan gerçektir; Türkiye’nin de tam destek verdiği egemen-eşit iki devletin bir anlaşma yapmasıdır.” .

Gülbahar, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın iki devlet arasında günlük yaşamı kolaylaştıracak konularda GKRY lideri ile görüşebileceğini ancak bu tür temaslarda da “özün korunması, Rum tarafının oyalama taktiklerine fırsat verilmemesi ve statükonun devamına yol açacak adımlardan uzak durulması” gerektiğini ifade etti.