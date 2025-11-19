Politis gazetesi “Prosedüre İlişkin Meseleler, Sonra da Konunun Özü” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamaya yer verdi.

- Hristodulidis

Gazeteye göre Hristodulidis dün öğleden sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la yarın gerçekleştirecekleri görüşmeden, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına yönelik elle tutulur olumlu sonuçlar ortaya çıkmasını umduğunu dile getirdi.

Erhürman’la görüşmelerinin aralarındaki ilk görüşme olsa bile, sosyal içerikli bir görüşme olmayacağını öne süren Hristodulidis, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına yönelik elle tutulur olumlu sonuçlar ortaya çıkmasını umduğunu ve görüşmeye de bu beklentiyle gideceğini dile getirdi.

Hristodulidis, "bunun tek hedef olduğunu, görüşmeye bu büyük çabaya hemen başlayabilmeleri için, bir karşılık ortaya çıkacağını umarak gideceğini" söyledi.

Hristodulidis, tam anlamıyla hazır olduklarını ve müzakerelerin en kısa sürede başlaması için diğer taraftan yanıt gelmesini umduklarını yineledi.

Hristodulidis, bunun BM Genel Sekreterinin gerek üçlü, gerekse genişletilmiş düzeyde gerçekleştirilen görüşmelerde belirlediği çerçeve olduğunu, görüşmenin, ilerlemeye dair esaslı bir adım teşkil etmesini umduğunu da ifade etti.

Öte yandan gazete konuyla ilgili haberinde “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yarınki görüşmede "Kıbrıs sorunundaki süreçle ilgili temel konuları ortaya koymakta kararlı göründüğünü" yazdı.

Gazete “Kıbrıs Türk toplumundan kaynaklara” dayanarak, Erhürman’ın, geçen perşembe günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde de ortaya konulan temel konuların açıklığa kavuşması halinde özlü görüşmelere geçmeye hazır olduğunu öne sürdü.

“Elindeki bilgilere dayanarak” Cumhurbaşkanı Erhürman’ın kamuoyunda ortaya koyduğu konularla alakalı olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le fikir birliğine varmaya çalışacağını ileri süren gazete, bu konuların sorununun özüne ilişkin bir tartışma yapılması için zaman takvimi belirlenmesi gerektiği, ikincisinin de (Erhürman’ın) Kıbrıs Rum kesiminin hatasından dolayı diyalogdan sonuç çıkmaması halinde, Kıbrıslı Türkler açısından bir sonraki günün ne olacağının netleşmesine dair teziyle alakalı olduğunu savundu.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Erhürman’ın yarınki görüşmede Crans Montana’da kalınan yerden başlanması için prosedür ve hazırlık konularını dile getireceğini ileri süren gazete, görüşmeyle ilgili iki sıkıntıdan söz ederek, bunlardan birincisini "zaman takvimleri dayatılması", ikincisini de "Erhürman’ın yeni bir diyaloğun başarısız olması durumunda bir sonraki günün belirlenmesine dair ısrarı" olarak gösterdi.

Gazete, yarınki görüşmede prosedürle ilgili bir anlaşma olmaması durumunda, yeni sınır kapılarının açılmasıyla da ilgili gündelik konuların, derhal çözümlenmesi için masaya konacağı öngörüsünde bulundu.

- Letimbiotis

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmeye özlü müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin istikrarlı arzu kapsamında, geçmiş dönem boyunca tutarlı bir şekilde kayda geçirilen aynı yapıcı ve samimi siyasi iradeyle gideceğini dile getirdi.

Letimbiotis açıklamasında, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisinin atanması ile AB tarafından siyasi bir kişilik atanması yanı sıra BM Genel Sekreteri himayesinde görüşmeler yapılmasına yol açan mevcut hareketliliğe de atıfta bulundu.

Zorluklara rağmen çabanın, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ortak geleceğine hizmet edecek olan üzerinde mutabık kalınan bir çözüm için aklı başında ve kararlı bir şekilde süreceğini de dile getiren Letimbiotis, zamanın lehlerine işlemediğini ayrıca Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) görüşmelerin yerini alamayacağını sözlerine ekledi.

- Partilerin açıklaması

Öte yandan Alithia gazetesi ise “Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığına Seçilmesinden Bir Ay Sonra, Hristodulidis’ten Dolayı Hareketlilik Görüyorlar- Hükümetin Anlattığı Hikâye Hariç Her Şey Değişiyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum hükümetinin bir hareketlilikten bahsettiğini ve Kıbrıs Türk toplumundaki değişime atıfta bulunmadan bunu kendi güvenilirliği ve sorumluluğuna bağladığını yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dünkü açıklamasına da atıfta bulunarak, bunun genel ifadelerle sınırlı olduğunu yazan gazete, haberinin devamında ise DİKO ile DİPA partilerinin açıklamalarına yer verdi.

DİKO ile DİPA’nın BM-Crans Montana çerçevesinde hareket ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erhürman’ın bir sonraki adımları pratikte de göstermesini beklediklerini yazan gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un yaptığı açıklamada, Erhürman’ın söylemlerinin, selefinin söylemlerinden farklı olduğunu söylediğini iletti.

Papadopulos “başlangıcın iyi alametlerle yapılmadığını” ve gerekli adımları atmanın Erhürman’ın elinde olduğunu öne sürdü.

DİPA partisi ise açıklamasında, BM kararları ve Guterres çerçevesi temelindeki müzakerelere ilişkin tezini yineledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Perşembe Günkü Görüşme Öncesi Mesaj Teatisi- Nikos Hristodulidis ve Tufan Erhürman Olumlu Bir Sonuç Umuyor” başlıklı haberinde, liderlerin son 24 saat içerisinde en azından ortaya çıkması arzu edilen sonuç konusunda olumlu açıklamalar yapmaya özen gösterdiklerini yazdı.