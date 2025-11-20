Sahneyi her defasında neşeleri ve yetenekleriyle aydınlatan minik kız sporcular, İstanbul’da düzenlenecek Artistik Cimnastik Müsabakalarına katılmak üzere kafilemiz Adamızdan yola çıktı. Umut dolu kalpleri ve heyecanla parıldayan gözleriyle kafile, bölgeyi gururla temsil etmeye hazırlanıyor.

Müsabakalara katılacak sporcular:

1. Rezan Erbulut – 2016

2. Nisan Uğur – 2017

3. Beril Fatma Mutlu – 2016

4. Güneş Yıldırım – 2016

5. Nira Doğu – 2017

6. Nefes Kocadayı – 2016

7. Cemre Uğurlu – 2017

8. Güzin Aktaşlı – 2016

9. Tanem Evsal – 2016

10. Derin Mut – 2016

Kafilede yer alan isimler ise:

• Hasan Aksoy

• Türkay Özata

• Bilgin Diker

• Ayten Kasap Topal

• Mustafa Erbulut