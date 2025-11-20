Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Türkmenköy’ün isim sponsoru Alacan Group oldu.

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü, kulübe gösterdiği yakın ilgi ve sağlayacağı önemli desteklerden dolayı Alacan Group of Companies Direktörü Kemal Alacan’a teşekkürlerini kamuoyuyla paylaştı. Kulüp yönetimi, iş birliğinin kulübün geleceğine değer katacağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca bu süreçte katkı veren isimlere de özel teşekkür iletildi. İş birliği görüşmelerine destek olan Kemal Kasap, Hasip Sakallı, kulüp yöneticilerinden Ali İmam, Kemal Hoca ve tüm yönetim kurulu üyelerine camia adına şükran sunuldu.

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü Yönetim Kurulu, açıklamasını

“Birlikte nice başarılara!” mesajıyla tamamladı.