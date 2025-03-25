Premier Lig'de Arne Slot yönetiminde şampiyonluğa yürüyen Liverpool, kontratı sezon sonunda bitecek 3 yıldızından birini kaybetmeye yakın.

Liverpool'da takımın en önemli isimlerinden Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah ve Virgil Van Dijk'ın kontratları sezon sonunda bitiyor.

Adı uzun süredir Real Madrid'le anılan Trent Alexander-Arnold, İspanyol devine imza atmaya yakın. Athletic'te yer alan haberde Real Madrid'in Trent'le sözleşme imzalayabilmek için yoğun bir çaba harcadığı ve anlaşmanın tamamlanmasının yakın olduğu ifade edildi.

Real Madrid'in 2 yıldır İngiliz sağ beki takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği aktarılırken henüz tamamlanmış bir anlaşmanın olmadığı kaydedildi. Real Madrid'in 26 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladığında Liverpool'a bunu bildirmek zorunda olduğu ancak şu an için herhangi bir bildirim yapılmadığı belirtildi.

Liverpool akademisinden yetişen Trent Alexander-Arnold, Merseyside ekibinde 349 maça çıkarken 22 gol ve 87 asist kaydetti.