Lefkoşa’da 17 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen “Şiddet tehdidi” suçundan tutuklanan isminin baş harfleri S.Ö. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Sinanoğlu, huzurda bulunan S.Ö.’nün 17 Temmuz 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet tehdidi” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa’da Marmara Bölgesi’nde bulunan ikametgah içerisinde, küs olduğu erkek kardeşini eve davet edeceği gerekçesiyle, beraber yaşadığı annesi S..Ö.’nün boğazına evde bulduğu ağız uzunluğu 14 cm, toplam uzunluğu 21 cm olan makası dayayarak, annesine hitaben “o eve gelsin hepinizi keseceğim, o bu eve gelemez gelsin evi de yakacağım herkesi de keseceğim, evden çıkıyorum geldiğimde burada ise bıçaklayıp öldüreceğim” demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, aynı gün makasın bahse konu evde bulunarak emare alındığını, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının ayrıca 13 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen “Rahatsızlık, Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçundan açıkta meselesi bulunduğunu, sabıka kaydında daha önceden “Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Mahkemeye Hakaret ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçlarından yargılandığını belirtti.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olup ailesi ile birlikte yaşadığını, serbest kalması durumunda aynı evde yaşayan aile fertlerine zarar verebilme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu ve kalacak başka herhangi bir ikametgahı olmadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir süre ile merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı ile ailenin aynı evde yaşamasından dolayı serbest yargılanması halinde her iki taraf için tehlikeli olabileceğini, ayrıca yeni bir suçun işlenmesinin önüne geçilebilmesi için zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine, ancak öncesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.