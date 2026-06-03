Haber - Şükrü BURAĞAN

İtalya’nın Como şehrinde başlayan CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alan olan KKTC A Milli Futbol Takımı, şampiyonaya iddialı bir başlangıç yaptı.

Grubunda yer alan ve ilk gün galibi olan Canton Ticino ile karşı karşıya gelen A Milliler, rakibini 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

İlk yarıda kontrollü bir oyun tercih eden millilerimiz, devre boyunca oyunu domine etti. 6 kez net fırsattan yararlanamayan KKTC Milli Takımı, 41’inci dakikada aradığı golü Şenol ile buldu. Bu gol 8 yıl sonra milli takımımızın çıktığı maçta attığı gol olarak kayıtlara geçti.

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İlk devre sonunda atılan golle birlikte tedirginlikten uzaklaşan ekibimiz, ikinci yarının başında arka arkaya goller buldu. 46’da Şenol, 47’de Mert Sezer ile farkı bir anda üçe çıkaran takımımız, 64’te bu kez Mert Güçlücan ile skor buldu. 85’te Kenan Oshan’ın şık golü ile 5-0’ı yakalayan millilerimiz, son bölümde bir penaltı golünü kalesinde görse de maçtan 5-1 galip ayrılarak turnuvaya oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı.

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TRİBÜNLERİMİZ İTİCİ GÜÇ OLDU

KTFF Başkan ve yönetiminden isimler, K.T. Antrenörler Derneği organizasyonu ile İtalya’ya gelen antrenörler, basın mensupları ve ülkemizden maç için gelen bazı yurttaşların oluşturduğu tribünümüz de mücadeleyi heyecanla takip etti.

SERTOĞLU TEK TEK KUTLADI

Maçın ardından saha içine inen KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, oyuncuları ve teknik heyeti kutlarken duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sertoğlu açıklamasında oyuncuları canı gönülden kutladığını belirtirken, Bugünlük mutluyuz, kısmet yarına” ifadesini kullandı.

SIRADA ROUET PROVENCE VAR

Milli takımımız aldığı galibiyetin ardından bugün saat 18.30’da karşılaşacağı Rouet Provence maçını düşünmeye başladı. İlk maçını 1-0 kaybeden Rouet karşısında ekibimizin rotasyon bir kadro ile yer alması bekleniyor. Kadro ile ilgili son kararı teknik direktör Nazım Aktunç ve heyeti verecek.

Fotoğraflar: Baran ÜNALMIŞ