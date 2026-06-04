CONIFA Avrupa Futbol Kupası’nda yer alan KKTC Milli Takımı, dün oynadığı Canton Ticino maçından galibiyetle ayrılmasının ardından bugün karşılaşacağı Rouet Provence maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Milliler, sabah kahvaltısının ardından teknik toplantıda bir araya geldi. Teknik Direktör Nazım Aktunç ve ekibinin dün gece geç saatlere kadar yaptığı analizler sonucunda hazırlanan maç planı, toplantıda futbolculara detaylı şekilde aktarıldı. Rakibin güçlü ve zayıf yönleri üzerinde duran teknik heyet, maç içerisinde uygulanacak taktiksel detayları da oyuncularla paylaştı.

Toplantı öncesinde KTFF 2.Başkanvekili ve kafile başkanı Hüseyin Duvarcı ile Milli Takımlar Sorumlusu Hüseyin Ekmekçi de futbolculara hitaben kısa bir konuşma yaptı. Duvarcı ve Ekmekçi, ülkede milli takımın performansının büyük bir heyecan yarattığını belirterek, oyunculara duyulan güveni ifade etti ve Rouet Provence karşısında başarı dileklerinde bulundu.