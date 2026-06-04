Ülkemiz sevilen ve saygı duyulan bir ismi daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

YDÜ Hukuk Fakültesi es ki dekanı olan akademik çalışmaları, topluma yaptığı katkılar ve insanlığıyla tanınan Prof. Dr. Yıldırım Uler Salı günü yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Yıldırım Uler, özellikle idare hukuku, idari yargı ve kamu hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu. Uler, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulunmuş, Kıbrıs’taki hukuk eğitimi çevrelerinde de saygın bir yer edinmişti.