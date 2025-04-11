Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından milli takımı belirlemek amacıyla önceki gün milli takım eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Girne Eşref Bitlis Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara tüm bölge sporcuları katılırken, müsabakaları, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR MÜSEBAKA SONUÇLARI

1.Katagori :1. Zeliha Arpacıoğlu2. Daria Shymushevska 3. Zeynep Kürekçi

2.Katagori :1. Melek Ünver 2. Rabia Tarım 3. Melis Mina Kızıltaş

3.Katagori :1. Arosha Anari 2. Rojbin Özer 3. Gülenay Çağla

4.Katagori :1. İnci Demir 2. Melisa Türkmen 3. Dua Rezwan Zaman

5.Katagori :1. Duru Cemre Kılıvan 2. Müesser Serdar 3. Azra Güler Karataş

6.Katagori :1. Mina Artan 2. İlayda Uygun 3. Merjan Hudeykulliyeva

ERKEKLER MÜSEBAKA SONUÇLARI

1.Katagori :1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Mustafa Kemal Çağlar 3. Yaman Doruk Durmaz

2.Katagori :1. Ali Arpacıoğlu 2. Ali Kencebay 3. Kerem Kencebay

3.Katagori : 1. Meylis Hudeykulliyev 2. Michael Tobic 3. Aren Arıkan 3. Süleyman Aidedov