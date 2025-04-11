Tuborg Ferdi Süper Liginde onuncu ve onbirinci hafta maçları Yenicami Spor Kulübünde oynandı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun organize ettiği ve geçen sezonun ferdi turnuvalarda en fazla puan toplayan 12 sporcunun davet edildiği Tuborg Ferdi Süper liginde altıncı ve yedinci hafta maçları federasyonun tecrübeli hakemleri Orçun Bayram , Hüseyin Özkızan, Ahmet Evliya ve Mustafa Koloz’un yönetiminde oynandı.

Seyir zevki yüksek maçların izlendiği karşılaşmalarda tecrübeli dartsçı Cemal Gingi, ilk maçında Faik Amcaoğlu’nu 5-0 geçerken ikinci maçında ise Latif Emiroğullarını yine aynı skor ile geçerek 29 puan alarak ilk kez düzenlenen Süper Ferdi Birinci Ligin Şampiyonu oldu.

James Anthony Stones, ilk maçında hükmen 5-0’lık galibiyet alırken, ikinci maçında Hüseyin Yönlüer’i 5-1 geçerek 27 puan ile ligin ikincisi oldu.

Elmas Çocuk 20 puan ile üçüncü gelirken, 4’üncü gelecek dartscının ise kimin olacağı son maçta belli oldu. Faik Amcaoğlu ilk maçında Cemal Gingi’den 5-0 mağlup olurken son maçında Hüseyin Yönlüer ile 4-4 berabere kalarak 19 puan ile Dördüncü geldi.

Gecenin ve ligin flaş skorlarını alan Selçuk Amca, ilk maçında Ali Amcaoğlu’nu 5-3 geçerlen, son maçında Hasan Bozbeyli maçında geriden gelerek 5-3 galip ayrılmasını bilen Selçuk Amca, puanını 19’a çıkartarak averaj ile 5’nci sıraya yükselmesini bildi.

Hasan Bozbeyli 6’ncı, Hüseyin Yönlüer ise 7’nci gelirken ligde kalmayı başaran son dartsçı Latif Emiroğulları oldu.

Sıralamada son 4 dartsçının bir alt lige düşeceği ligde, Birinci lige düşenler ise; Mehmet Olgun, Ali Amcaoğlu ve Ahmet Damdelen oldu.

Tuborg Ferdi Süper Lig’de Oluşan Puan Durumu