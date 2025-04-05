Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önlem Şube Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa'da gerçekleştirilen "Güven Operasyonu" kapsamında bir ikametgahta yapılan aramada bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 24 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 24 yaşındaki Ali Kemal Bumin zanlı olarak tutuklandı.

efkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Ve Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlarından tutuklanan 24 yaşındaki Ali Kemal Bumin mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4. Nisan 2025 tarihinde saat 08:45 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Ali Kemal Bumin'in ikametgâhında yapılan aramada konu ikametgahın mutfak odası içerisinde mikrodalga içerisinde 1 adet "Sigsauer" marka seri numarası tespit edilemeyen 7.65 mm çapında tabanca ve 24 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının silahı kimden aldığını söylediğini, bu hususun araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, emare alınan tabanca balistik incelemeye gönderildiğini, sonucun beklendiğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.