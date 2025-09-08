Alithia gazetesi, Hristodulidis Hükümeti’nin GSI projesiyle ilgili değişken tutumunun, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik ve anlaşmazlık çıkarmaya devam ettiğini ve Yunanistan’ın bu konuyla ilgili hoşnutsuzluğunu dile getirmeyi sürdürdüğünü yazdı.

Habere göre Miçotakis, Selanik Uluslararası Fuarı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, ödenmeyen borçlardan Güney Kıbrıs’ı sorumlu tuttuğunu ve bu konuyla ilgili Güney Kıbrıs ile uyum içerisinde olmadıklarını kaydetti.

Miçotakis, GSI projesinin Güney Kıbrıs açısından çok faydalı bir proje olduğunu ve bu projenin hayata geçmesi halinde Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunun son bulacağını belirtirken, projeyi hayata geçirmeyi ve Rum Hükümetiyle birlikte uyum içerisinde olmak için elinden geleni yapmayı hedeflediğini söyledi.

Habere göre Miçotakis, düzenleyici yükümlülüklerle ilgili meblağın ödenmesine dair bazı problemler bulunduğunu ve kısa bir süre içerisinde Güney Kıbrıs’tan bu projeyi gerçekten istediğini göstermesi gerektiğini vurguladı.

-AKEL’den Miçotakis’in açıklamalarına değerlendirme

Öte yandan Haravgi gazetesi de, AKEL’in, Miçotakis’in açıklamalarının Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında GSI projesi konusundaki görüş ayrılığının sürdüğünü gösterdiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre AKEL, Hristodulidis Hükümeti’nin ödenmesi taahhüt edilen 125 milyon euro ile ilgili taahhütler ve şartlar konusunda bilgilendirme yapması gerektiğini kaydetti.

AKEL, böylesi büyük maliyeti olan ve Maliye Bakanı Makis Kervanos’un da yaşayabilir bulmadığı bu proje için Rum Hükümeti’nin hiçbir net bilgi vermediğini ve yaklaşık 2 milyar euro olarak öngörülen proje maliyetinin daha da artmayacağını kimsenin garanti edemediğini belirtti.

AKEL ayrıca, Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunun kaldırılmasını desteklediğini, ancak bu hususta hayata geçirilecek projelerin yaşayabilir olmasına ve ülke ekonomisi ile vatandaşın cebinin faydasına olmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.