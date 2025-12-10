Haber Haravgi gazetesinde “Şiddetli Hava Koşulları Nedeniyle İşgal Altındaki Topraklarda Olağanüstü Tedbirler-Okullar Bugün Tatil-İşgal Altındaki Lefkoşa’daki Hastane Risk Altında”; Alithia gazetesinde “Byron Hava Sistemi Hız Kesmeden Devam Ediyor-57 Yaşındaki Şahsın Ölmesiyle İşgal Atındaki Topraklarda Trajedi”; Politis gazetesinde “Byron Υıkım Getirdi-İşgal Altındaki Topraklar, Sellerle Sınanıyor” başlığı altında verildi.
