Fileleftheros Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak Kombos’un Arnavutluklu yetkililerle ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunu, Arnavutluk’un AB’ne katılım süreci ve Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ocağında devralacağı AB dönem başkanlığı ile Batı Balkanlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de dahil bölgesel konuları görüşeceğini aktardı.

Habere göre Kombos bugün Arnavutluk Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşecek, Meclis Başkanı Elisa Spiropali, Başbakan Edi Rama ve Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından kabul edilecek. Kombos Arnavutluk Başpiskoposu Yoanni ile de görüşecek. Kombos Tiran’da Arnavutluk diplomatik misyon şeflerinin yıllık toplantısına da baş konuşmacı olarak katılacak.

Philenews.com ise Konstantinos Kombos’un, Tiran’a gidişi öncesinde “Albanian Daily News” isimli Arnavutluk gazetesine verdiği röportajı aktardı.

Röportajda, Güney Kıbrıs’ın Arnavutluk’un AB üyelik perspektifini desteklediğini söyleyen Kombos “AB’nin Batı Balkanlar’a doğru genişlemesinin bu zor dönemlerde jeopolitik bir gereklilik olduğunu” belirtti ve bunun bir güvenlik, istikrar ve refah vaadi olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Kombos Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığında önceliğinin ne olacağı sorulduğunda “önceliğin, AB’nin odak noktasını Doğu Akdeniz bölgesine çevirmek olacağını” söyledi ve Doğu Akdeniz bölgesinin “peş peşe krizler yanında fırsatlar ve olanaklar bölgesi de olduğunu” söyledi. Kombos Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesindeki stratejik dayanak ve çeşitli bölgeler arasındaki geçiş kapısı olduğu nu da kaydetti.