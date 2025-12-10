Politis gazetesi, Rum mallarına inşa edilmiş gayrimenkullerin reklam ve tanıtımını yapmak suçundan tutuklanan Pohodin’in, başta bazı suçlamaları kabul edip, kalanının geri çekilmesine razı olduğunu ancak tarafların nihai anlaşmaya varamadığını ve duruşma yapıldığını yazdı.

Gazete, aleyhinde 36 suçlama okunan Pohodin'e getirilen ithamlar arasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Afik Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’a ait şirket tarafından inşa edilen veya yapım aşamasında bulunan komplekslerdeki gayrimenkullerin tanıtımını yapması da bulunuyor. Girne,Tatlısu ve Esentepe’de ev ve apartman kompleksleri inşa eden "Cyprus Constructions" grubuyla iş birliği içerisindeki iki Macar emlakçı İlona Lesko ve Melinda Ladanyi tarafından reklam edilen emlakların tanıtımı da Pohodin'e getirilen suçlamalar arasında bulunuyor.

Lesko’nun 2,5 yıl, Ladanyi’nin de 15 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirten gazete, Pohodin’in, KKTC’de emlak alım satımı yapan bir web sitesi ile şirketin ortak sahibi olarak göründüğünü ve bu şirketin, “GP Cyprus” olduğunu kaydetti.

Haberde, Alman emlakçı Ewa Isabella Künzel’in ifadesinin kabul edilebilirliği hususundaki "dava içinde dava" ile ilgili kararın 18 Aralık’ta açıklanacağı ifade edildi.