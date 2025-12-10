Güney Kıbrıs, AB içinde yabancı düşmanlığının en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasında bulunuyor. Güneyde kurumlara yoğun bir güvensizlik, demokratik değerler ve bu değerlerin uygulanması arasında uçurum bulunduğu saptandı.

Haravgi, Avrupa Sosyal Araştırması'nın (ESS) sonuçlarını “kaygı verici” yorumuyla yayımladı. Gazete araştırma sonuçlarının “Kıbrıs Üniversitesi” ve TEPAK’ın Üniversite Saha Araştırması Merkezi tarafından yayımlandığını aktardı ancak araştırma ile ilgili soru ve cevap yüzdeliklerine yer vermedi.

Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorunu ve toplumlar arası ilişkiler konularında da değerlendirdiğini, bu araştırmanın sonucunun önümüzdeki dönemde açıklanacağı kaydedildi.