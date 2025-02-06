Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi sporcusu Micheal Mert Annan, Fenerbahçe alt yapı teknik adamları tarafından beğenildi. 14 yaşında olmasına rağmen Çetinkaya U16 Takımının yıldızı olan Micheal 3 gün boyunca Fenerbahçe 14 Takımı le antrenmanlara çıktı.

Menajer Tekin Birinci aracılığıyla Fenerbahçe’de denenmeye alınan Micheal, Haziran’da ortaokulu tamamladıktan sonra Fenerbahçe’ye katılacak.

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Menajer Tekin Birinci konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

Michael Mert Annan, 3 günlük Fenerbahçe U14 takımı antrenman sürecini az önce tamamladı ve yarınki MTG ile oynayacakları U16 Çeyrek Final rövanş maçında takımı Çetinkaya ile sahadaki yerini alacak. Bu 3 günde kendini hocalarına ve arkadaşlarına sevdirirken futbolundan da söz ettirdi ve yaz öncesi tekrar takıma davet edildi. Bu verimli geçen 3 gün Michael için eminim hayat boyu hatıralarını süsleyecek güzel bir Şubat tatili hediyesi olarak anılarında yer edecektir.