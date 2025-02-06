Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kent genelinde devam eden projeler hakkında bilgi vererek, kentin gelişimi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Başkan Amcaoğlu, Alayköy Futbol Sahası’nın yürüyüş parkuru ve basketbol sahasıyla birlikte tüm halkın kullanabileceği bir spor tesisine dönüştürülmesi yönünde önemli adımlar attıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Alayköy Futbol Sahasını yürüyüş parkuruyla, basketbol sahasıyla tüm halkın kullanacağı bir spor tesisine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla 3 kulvarlı, 450 metre tül uzunluğunda sentetik çim tabanlı yürüyüş parkuru için bordür ve perde duvar çalışmaları sürerken, kazı, dolgu ve düzenleme işlemlerimiz hızla ilerliyor.”

Başkan Amcaoğlu ayrıca, Yılmazköy’de de kent genelinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında kaldırım yapımına devam ettiklerini belirtti.