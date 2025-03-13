Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi (MHK) kurmayları, hakemlere yönelik antrenmanlarda yüksek tempoyu elden bırakmıyor. Serdar Bilgimer, Mehmet Sezener, Alper Aligüllü, Sertan Alkın ve Niyazi Nizam’ın gözetiminde gerçekleşen çalışmalarda hakemlere adeta göz açtırılmadı.

11 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen hakem antrenmanında disiplin ve özveri ön plandaydı. “Hakemlik; çalışma, disiplin ve fedakarlık ister” mottosuyla yürütülen çalışmalar, sezon öncesi hazırlıkların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.