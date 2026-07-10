Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) Sağlık Şubesi, haziran ayı boyunca gıda güvenliği, hijyen ve halk sağlığını korumaya yönelik 92 işletmeyi denetledi. Denetimlerde, 543 gıda ürünü, 1,78 kilogram gıda, 2 kozmetik ürünü ve 1 ekipman müsadere edildi.

Denetimlerde mevzuata aykırı ürünlere el konularak, imha işlemleri gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 32 restoran, 11 market, 10 berber, kuaför ve güzellik salonu, 9 gıda üretim tesisi ile 9 süt ve süt ürünleri, 3 balık deposu, 3 etüt/kreş/güzellik salonu, 3 fırın ve 3 meyhane kontrol edildi.

Kayıp kazılarında zaman daralıyor
Kayıp kazılarında zaman daralıyor
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Açıklamada, kasap, otel, mezbaha, gıda deposu, kimyasal ve temizlik malzemeleri üretim tesisi ile et ve et ürünleri işletmelerinin de denetlendiği kaydedildi.

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