Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), ülkedeki ekonomik gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni işyeri açılışlarında ciddi düşüş yaşandığını açıkladı.

KTEZO’nun yazılı açıklamasında, özellikle katma değeri yüksek üretim alanları ile istihdamın yoğun olduğu sektörlerde gerileme yaşandığı belirtildi.

Oda, “Ülke genelinde katma değeri yüksek üretim alanlarında hızlı bir gerileme gözlemlenirken, istihdamın çok yoğun olduğu kafe, restoran, saç ve güzellik hizmetleri ve hatta otomotiv ile ilgili iş kollarında geçen yıla göre hızlı bir düşüş yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yeni işyeri sayılarındaki düşüşe dikkat çekilerek, 2025 yılında 2024’e göre genel işyeri sayısının yüzde 30 oranında azaldığı kaydedildi.

KTEZO, 2024’te 1750 olan yeni işyeri sayısının 2025’te 1100’e gerilediğini, 2026 yılında ise yeni açılan işyeri sayısının 500’ün altına düştüğünü belirtti.

Mobilya, alüminyum doğrama, kaynak ve demir işleri gibi katma değeri yüksek üretim alanlarında da ciddi bir düşüş yaşandığı ifade edildi. Bu alanlarda 2025’te açılan 40 yeni işyerine karşılık, 2026 yılında açılan yeni işyeri sayısının 13’e düştüğü açıklandı.

KTEZO, söz konusu üretim alanlarının daha çok inşaat sektörü tarafından sürüklendiğini belirterek, “Önümüzdeki süreçte, yine inşaatın içine düşürüldüğü durum nedeniyle daha da gerileyeceği maalesef ortadadır” değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektörüyle bağlantılı kalıp, demir, duvar ve boyacılık gibi emek yoğun mesleklerde de yeni işyeri açılışlarının azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, “2025’te 14 olan yeni işyeri sayısı, 2026’da 8’e düştü. Yani neredeyse durma noktasına geldi” ifadelerine yer verildi.

İnşaat sektörünün doğrudan etkilediği emlakçılık alanında da gerileme yaşandığı belirtilirken, 2025’te 68 olan yeni açılan işyeri sayısının 2026’da 25’e düştüğü açıklandı.

KTEZO, istihdam yükünün en fazla olduğu alanlardan saç ve bakım hizmetleri, kafe ve restoran sektörlerinde de düşüş yaşandığını bildirdi. Bu alanlarda geçen yıl 210 olan yeni açılan işletme sayısının bu yıl 72’ye gerilediği belirtildi.

Otomotiv sektöründe de benzer bir tablo yaşandığı ifade edildi. Araç sayısındaki artışa rağmen sektörün durgunluğa girdiği kaydedilirken, 2025’te 22 olan yeni açılan işyeri sayısının 2026’da 14’e düştüğü açıklandı.

KTEZO, verilerin ülkenin ekonomik durumunu ortaya koyduğunu belirterek, “Her türlü hamasetin ötesinde, sağlaması yapılan ve şaşma oranı çok düşük olan bu veriler, ülkenin içine düştüğü ve düşürüldüğü tabloyu gösteriyor. Gelinen durum kendi eserimizdir” dedi.

Açıklama, “Plansız, öngörüsüz yürütülen politikaların bir sonucundan başka bir şey değildir” ifadeleriyle sonlandırıldı.