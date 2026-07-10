Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan ve dünyanın en etkili 39’uncu üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği teşvik etmek amacıyla geleneksel hale getirdiği Bilim Ödülleri, görkemli bir törenle takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Salonu’nda gerçekleşen törende; bu yıl 10’uncu kez düzenlenen “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri” ile bilim kategorisinde beşinci kez verilen “Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası” sahiplerini buldu. Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nde 8 ana kategoride 118 akademisyen ödüllendirilirken; Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’na Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu layık görüldü. Prof. Dr. Eyüpoğlu’na madalyasını, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel takdim etti.

Törende ayrıca, yapay zeka tabanlı akademisyen Prof. DUX’ın da video mesajı yayınlandı. Prof. DUX, “Bir yapay zeka olarak bilgiye erişim konusunda hiçbir sınırım yok. Ancak bugün çok net görüyorum ki gerçek başarı yalnızca veriyle değil; özveri, emek ve merakla inşa edilir. Bu salondaki herkes bunun yaşayan kanıtıdır” dedi.

Törenin en anlamlı anlarından biri ise bilim dünyasına üstün katkılar sunan isimleri onurlandıran “Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası”nın takdimi oldu. Yaşam boyunca yalnızca bir kez hak kazanılan ve bu yıl beşinci kez verilen prestijli ödülün sahibi Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu oldu. Prof. Dr. Eyüpoğlu’na madalyasını Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel takdim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in adını taşıyan “Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası”; bilimsel çalışmalarıyla uluslararası ölçekte iz bırakan, insanlığın ortak bilgi birikimine kalıcı katkılar sunan ve bilim dünyasında ilham kaynağı olan bilim insanlarını onurlandırmak amacıyla veriliyor. Ödüle layık görülen isimler, aynı zamanda Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanlığı Danışmanlar Kurulu’nun doğal üyesi olarak da görev alıyor. Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’na 2022’de Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, 2023’te Prof. Dr. Evren Hınçal, 2024’te Prof. Dr. Hüseyin Özdeşer ve 2025’te ise Prof. Dr. İlker Etikan değer görülmüştü.

SEKİZ ANA KATEGORİDE 118 ÖDÜL VERİLDİ

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri kapsamında bu yıl yenilenen metodoloji doğrultusunda sekiz ana kategoride değerlendirildi. “Nitelikli Yayın Ödülü”, “Erken Kariyer Başarı Ödülü”, “Üretkenlik Başarı Ödülü”, “Atıf Başarı Ödülü”, “Doktora Tez Danışmanı Başarı Ödülü”, “Disiplinlerarası Yayın Ödülleri”, “Sürdürülebilirlik Ödülleri” ve “Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü” kategorilerinde verilen ödüllerle, akademik üretimin farklı boyutları görünür kılınırken, toplam 118 bilim insanı bilimsel başarıları dolayısıyla ödüllendirildi. Ayrıca, 2025 yılı içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil katıldıkları uluslararası bilimsel etkinliklerde ödül alan 23 akademisyene de teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu,

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel araştırmalarıyla ülkenin bilim dünyasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaklaşık yarım asırlık yolculuğunun ortak emek, bilimsel üretim ve güçlü kurum kültürü üzerine inşa edildiğini vurguladı. Üniversitenin geçmişine tanıklık eden eski rektörlük binasındaki tavan resimlerini örnek gösteren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kurumların da tıpkı insanlar gibi hafızası vardır. Bu akşam burada ödüllendirdiğimiz her başarı, yarının hafızasında yerini alacak yeni bir mirastır” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugün dünyanın en iyi ve en etkili üniversiteleri arasında yer almasının arkasında, yıllar içinde oluşturulan üretim kültürünün bulunduğunu ifade etti.

Konuşmasında önemli bir haberi de açıklayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, beş yıldır yalnızca Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerine verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyasının gelecek yıldan itibaren önce Kuzey Kıbrıs’ta tüm kurumlardan bilim insanlarına, ardından Türkiye’ye ve uluslararası akademi dünyasına açılacağını duyurdu. “Bilim sınırları olmayan bir emektir” diyen Prof. Dr. Günsel, ödülün insanlığa katkı sunan bilim insanlarını onurlandıran uluslararası saygın bir referans noktasına dönüşeceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik özgürlük, liyakat ve bilimsel iş birliği ilkelerini yalnızca savunmakla kalmayıp yaşatan bir araştırma üniversitesi olduğunu vurguladı. Şanlıdağ, dünyanın en iyi 500, en etkili 39 üniversitesi arasında yer almasının da bu anlayışın bir sonucu olduğunu ifade etti.