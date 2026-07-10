Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve yönetim kurulu üyeleri, Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret ederek hükümetin tarım politikaları ve üreticiye sağlanan destekler nedeniyle teşekkür etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, göreve geldiği günden bu yana Başbakan Ünal Üstel'in tarıma bakış açısının üreticiler açısından son derece değerli olduğunu belirterek, tüm üreticilerin selam ve teşekkürlerini iletti.

Nizam, bu yıl tarımsal üretimde rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek gerçekleştiğini belirterek, normal şartlarda rekoltenin yüksek olduğu yıllarda üreticinin eline geçen fiyatların düştüğünü ve gelir kaybı yaşandığını söyledi.

Ancak bu yıl da hükümetin üreticiyi ön planda tuttuğunu ifade eden Nizam, üreticinin hak ettiği fiyatların belirlendiğini ve emeğinin karşılığını aldığını kaydetti.

Sadece hububat alanında değil, sebzecilikten narenciyeye kadar tarımın tüm alanlarında önceki yıllara göre çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Nizam, geçmişte kooperatiflere, ilaç bayilerine ve akaryakıt tedarikçilerine olan borçların ödenmesinde büyük sıkıntılar yaşandığını hatırlattı.

Bugün ise hükümetin sağladığı desteklerle üreticinin nefes aldığını vurgulayan Nizam, artık sürdürülebilir bir yapının oluştuğunu hissettiklerini belirterek, tarımı öncelikli bir politika haline getiren hükümete ve Başbakan Üstel'e teşekkür etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da uzun vadeli planlamalarla üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuş, kırsal kalkınmayı hep birlikte çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Son dört yılda sağlanan destekler sayesinde üreticinin artık kendi imkanlarıyla yatırım yapabilecek noktaya geldiğini ifade eden Çavuş, mekanizasyon alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel ise hükümete geldikleri ilk günden itibaren üreten kesimleri ayakta tutabilmek için öncelikle ülkede siyasi istikrarı sağlamaları gerektiğini söylediklerini belirtti, ancak siyasi istikrar olduğu sürece üreticinin güçleneceğini, üretimin artacağını ve ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerine oturacağını bildiklerini kaydetti.

Üreticilerden teşekkür sözleri duymanın kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Üstel, hükümet olarak ülke ve halk için çalıştıklarını söyledi.

Hükümet olarak her zaman üreten kesimlerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, çiftçilerin, hayvancıların ve tüm üreticilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak destekleri planladıklarını, her adımı üreticiyi daha güçlü hale getirmek amacıyla attıklarını söyledi.

Destekler, teşvikler ve ürünlerin hak ettiği değeri bulmasını sağlayan uygulamalarla üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Üstel, bundan sonraki süreçte de üreticiyi desteklemeye, üretimi artırmaya ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye aynı kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.