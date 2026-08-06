Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Khalil Aoun’un Türkiye ziyareti ve Türkiye ile Lübnan arasında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalanması konusu Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Khalil Aoun’un Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında yakın geçmişte imzalanan MEB anlaşmasını etkileyeceği yönündeki “korkuların” yersiz çıktığını iddia etti.

Gazete, Aoun’ın 30 Temmuz’da Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında imzalanan MEB sınırlarının belirlenmesi anlaşmasının gündeme geleceği yönündeki endişelerin yersiz çıktığını iddia ederken, ne Güney Kıbrıs ne de Lübnan’ın, imzalan ve BM’ye sunulan MEB anlaşmasından geri adım atma veya anlaşmayı yeniden inceleme gibi bir niyet ortaya koymadıklarını yazdı.

Haberde, Aoun'un Türkiye temaslarına ilişkin Türkiye basınında çıkan haberlere de geniş yer verildi.