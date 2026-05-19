18 Mayıs 2026 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Metehan’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, M.O.T.(E-31)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık (7) gram ağırlığında hintkeneviri türü ile (2) gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.