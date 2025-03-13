Kitapta, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'ndeki evraklar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı arşiv belgelerindeki kaynaklar karşılaştırmalı olarak ele alınarak ortaya çıkan yeni bulgular analiz edildi.

Mete Özsezer kitapla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Altmış altı yıl öncesine ait arşiv belgeleri ışığında TMT’nin Kıbrıs’ta örgütlenmesi, faaliyeti ve kullandığı yöntemler gün yüzüne çıkarılmaktadır. Ulaşılan evraklara göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ekim 1956 tarihinden itibaren Kıbrıs’ta gizli bir örgütün hazırlığı için Şevket Gedikoğlu ve Kemal Tanrısevdi’yi Ada’ya gönderir. Kitapta, bu kişilerin Kıbrıs’ta yapmış oldukları çalışmaları ele alınmıştır.

Araştırmada esas olarak Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın ilk Bayraktarı Yarbay Rıza Vuruşkan’ın birinci yardımcısı Binbaşı Necmettin Erce ve ona bağlı ekibin “Halk Eğitimi Öğretmeni” ve “Gezici Vaiz” maskesi altında Kıbrıs’a ne zaman ve nasıl geldikleri, Ada’da ne şekilde bir örgütlenme ağı kurdukları, hangi köylerde kimlerin örgütleme içinde görev aldığı ve örgütlenirken kullanılan yöntemler konu edinilmektedir.

Oluşturulan “Halk Eğitimi Merkezi”nin gerçekte “TMT’nin Merkez Karargâhı” şeklinde işlev gördüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca çalışma kapsamında TMT ile Celal Hordan bağlantısı da belgeler ışığında ortaya konulmaktadır.

TMT’nin örgütlenmesinde önemli katkı sağlayan Yüzbaşı Mehmet Özden, Teğmen Cemal Ünsal, Teğmen Temel Naci Atalar, Teğmen Remzi İpek ve Teğmen Yakup Şen’e ait kişisel arşivler ilk kez bu çalışma ile literatüre kazandırılmaktadır.”