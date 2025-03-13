Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve Milli Eğitim Bakanlığı paydaşlığında gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ilkini Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından gerçekleştirildi ve programın önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa söz alarak, bu etkinliğin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür programların öğrencilere sağladığı katkıları göz önünde bulundurarak destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Lefkoşa Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam ise konuşmasında, İstiklâl Marşı’nın bu yıl "Bir Yıldız Bir Hilâl-İlelebet İstiklâl" temasıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak anılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Ayrıca, etkinliğin ülke genelinde düzenlenen yarışmalar ve kompozisyon çalışmalarıyla desteklendiğini belirterek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi ve uzman akademisyenlerin katkılarıyla Mehmet Âkif Ersoy ile Namık Kemal’in düşünsel mirası ve İstiklâl Marşı’nın tarihî ve kültürel bağlamı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın ilk oturumunda, Prof. Dr. Oğuz Karakartal konuşmalarını gerçekleştirdi, ardından hikâye dinletisine geçildi. İkinci oturum ise Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından gerçekleştirildi.

Programın sonunda, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.