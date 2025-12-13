Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Rüya Sakallı, Furkan Türk

Yeniboğaziçi: Emre, Mehmet Enes, 90' Ahmet), Dany Kalu, Ali Özay, Anthony Uzodimma, (46' Berat), İrfan, Eliamir, (80' Burak), Ertan, (61' Fevzi), Osman, Ada, Muhammed Njoya

Esentepe: Ali, Sander Ersoy, Osman, Devran, (80' Dinçer), Mutlu, (57' Dursun), Salih, (80' Ege Can), Mehmet Ada, Benjamin Bieleu, Souleyman Olemilekan, Ola Dmeji, (70' Tuğra), Lukman Adeshina, (70' Semih)

Goller: Dk.68 Ada (Yeniboğaziçi), Dk.17 Lukman Adeshina, Dk.49 Sander Ersoy (Esentepe)

AKSA Süper Lig 13. hafta maçında Yeniboğaziçi ile Esentepe kozlarını Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda paylaştı. İki takımın da kazanmak için üst düzey mücadele ettiği ve bir çok gol pozisyonlarının yaşandığı karşılaşmada deplasman ekibi Esentepe Lukman Adeshina ve Sander Ersoy 'un attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Yeniboğaziçi'nin tek golü 68'de Ada'dan geldi.

Dk.2 Yeniboğaziçi atağında N'Joya'nın vuruşunda top direkten döndü.

Dk.17 Salih Karal'ın sağdan ortasında Lukman Adeshina yakın mesafeden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi 0-1.

Dk. 26 Sağdan gelişen Yeniboğaziçi atağında arka direkte Mehmet Enes 'in sert şutunu kaleci Ali çıkardı.

Dk. 35 Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Anthony Uzodimma 'nın direk kaleye giden vuruşunu kaleci Ali çıkardı.

Dk. 37 Hızlı gelişen Esentepe kontratağında Oladimeji ortaladı. Lukman altı pas içinde müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

Dk.49 Esentepe atağında sağdan yapılan ortada Salih kafayı vurdu. Top altı pas içinde Sander Ersoy 'a çarpınca kaleci Emre kontrpiyede kaldı. Top köşeden ağlara gitti 0-2.

Dk.55 Yeniboğaziçi atağında Berat'ın ceza alanı dışından çok sert vuruşunda kaleci Ali köşeden topu çeldi.

Dk.68 Yeniboğaziçi atağında Enes sağdan ortaladı. Berat içeri doldurdu. Ada plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-2.

Dk.70 Yeniboğaziçi atağında Mehmet Enes sağdan ortaladı. Esentepe savunmasında Osman topu uzaklaştırmak isterken ters bir kafa vuruşu yaptı. Top yan direkten döndü.

Dk. 85 Yeniboğaziçi atağında İrfan ortaladı. Müsait durumda yükselen N'Joya net pozisyonda kötü bir kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi.

Bu sonuçla Esentepe puanını 20'ye çıkarırken Yeniboğaziçi 6 puanda kaldı.