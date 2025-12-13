Stat: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Cem Öksüzoğulları, Serdar Gürpınar

Karşıyaka: Osman, Toykan, Gökhan, Göksel, Muhammet Jatta, Mehmet Kum, Kande, Hasan Kanlı, Süleyman, Papa Ndior, Selçuk

Doğan Türk Birliği: Dursun, Kenan, Mc Donalt Niba, Mejdi, Mustafa Salk, Doğukan, Ali, Gime Toure, Bily Michael, Emre, Mustafa Vardi

Goller: 28. dakika Papa Ndior (Karşıyaka), 7. dakika Billy Michael (DTB)

Karşılaşmaya hızlı başlayan Doğan Türk Birliği 7. dakikada Billy Michael ile 1-1 öne geçti.

28. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Papa Ndior topu filelere göndererek skora eşitliği getirdi ve maç 1-1 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen takımlar savunma ağırlığı yanında kontra ataklarla gol bulmaya çalıştılar.

76. dakikada Karşıyaka‘dan Muhammet ve 84. Dakikada yine Karşıyaka‘dan Göksel kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Karşıyaka oyunu dokuz kişi tamamlamak durumunda kaldı

90 dakika boyunca takımların uğraşları başka gol atmaya yeterli olmadı ve maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Doğan Türk Birliği 27 puana yükselirken Karşıyaka ise 14 puana yükseldi.