AKSA SÜPER LİG

BUGÜN

Gönyeli – Mesary: 0 – 3

Yeniboğaziçi – Esentepe: 1 – 2

Cihangir – Mormenekşe : 6 – 0

Karşıyaka – Doğan T. Birliği: 1 – 1

14 Aralık Pazar(14.00)

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Dumlupınar (Turgay Misk)

Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Yenicami (Mustafa Öztugay)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Lefke (Şakir Azizoğlu)

M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – C.B. Gençlik Gücü (Kerem Eran)

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN

S. Geçitkale – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 1 (Dk. 90+4 Maç tatil edildi)

Aslanköy – Maraş: 0 – 1

Binatlı – Düzkaya: 2 – 2

Göçmenköy – DND L.G. Birliği: 2 – 1

14 Aralık Pazar(14.00)

Oraloğlu ve Deveceioğlu’na ihtar cezası
Cihangir Stadı: Değirmenlik – K. Karadeniz 61 (Fatih Bardakçıoğlu)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Atoll Kozanköy (Ali Özer)

Mustafa Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy – Hamitköy (Mustafa Torun)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Türk Ocağı (Burak Mandıralı)