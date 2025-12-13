AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Gönyeli – Mesary: 0 – 3
Yeniboğaziçi – Esentepe: 1 – 2
Cihangir – Mormenekşe : 6 – 0
Karşıyaka – Doğan T. Birliği: 1 – 1
14 Aralık Pazar(14.00)
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Dumlupınar (Turgay Misk)
Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Yenicami (Mustafa Öztugay)
Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Lefke (Şakir Azizoğlu)
M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – C.B. Gençlik Gücü (Kerem Eran)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
S. Geçitkale – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 1 (Dk. 90+4 Maç tatil edildi)
Aslanköy – Maraş: 0 – 1
Binatlı – Düzkaya: 2 – 2
Göçmenköy – DND L.G. Birliği: 2 – 1
14 Aralık Pazar(14.00)
Cihangir Stadı: Değirmenlik – K. Karadeniz 61 (Fatih Bardakçıoğlu)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Atoll Kozanköy (Ali Özer)
Mustafa Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy – Hamitköy (Mustafa Torun)
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Türk Ocağı (Burak Mandıralı)