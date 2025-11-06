Mesarya Belediyesi Kültür Evi, “Okul Müzede” drama etkinliği kapsamında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, kültür ve doğa temaları çerçevesinde düzenlenen eğitici ve eğlenceli etkinliklere katıldı. Kültürel mirasın önemine dikkat çeken etkinliklerde çocuklar, geçmişten günümüze uzanan değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen yaratıcı drama çalışmaları sayesinde öğrenciler, öğrenmenin keyifli ve katılımcı yönlerini deneyimledi.

Mesarya Belediyesi de çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını ve kültürel farkındalığını artıran bu tür eğitim odaklı etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.