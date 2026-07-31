Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Temmuz ayının başından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlamasıyla birlikte evlerinde klimaların ve vantilatörlerin harıl harıl çalıştığını dile getirerek, endişelerini bizlerle paylaştılar.

Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde hava sıcaklıklarının gündüzleri gölgede bile 40 derecenin üstüne çıktığını geceleri ise 30 dereceler civarında olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Bu sıcaklıklara dayanmak kolay değil. Bu nedenle klimalar ve vantilatörler sürekli çalışıyor. Anlayacağınız Temmuz’un elektrik faturalarını şimdiden düşünmek bile istemiyoruz” diye konuştular.

Elektrik faturalarının belki de aldıkları maaşın yarısına geleceğini söyleyen vatandaşlarımız, devletin tarifelerde indirime gitmesi gerektiğini dile getirdiler.