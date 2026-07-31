Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde katı atık depolama tesisi eksikliğinin her geçen gün kendini gösterdiğini ve bu nedenle hem çevrenin hem insan sağlığını zarar gördüğünü dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Katı atık depolama tesislerinin olmaması nedeniyle birçok belediyenin topladıkları çöp ve molozları yıllardır belirledikleri çöplük alanlara boşalttıklarını ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle de bu çöplüklerde zaman zaman yangınlar meydana geldiğini ve buradan çıkan zehirli gazların hem insan sağlığını hem de doğayı tehdit ettiğini savundular.

Ülkemizde Çevre Dairesi bulunduğunu ancak çevreyle ilgili hiçbirşey yapmadığını belirten duyarlı vatandaşlarımız “Bir an önce katı atık depolama tesisleri kurularak belediyelerin çöp ve molozlarının buralarda toplanması gerekiyor. Yoksa kısa zaman içinde hem doğaya hem de insanlara büyük zararları olacaktır” diyerek sözlerini tamamladılar.