Mesarya Belediyesi, İnönü'de, Dr. Fazıl Küçük Sokak ile Benli Sokak'ta altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 400 metrelik güzergâhta sürdürülen çalışmalar kapsamında yağmur suyu drenaj hattı, içme suyu şebekesinin yenilenmesi ve kaldırım yapımı eş zamanlı yapılacak.

Açıklamada, çalışmalarla bölgenin altyapısının daha dayanıklı hale getirilmesi, yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintilerinin önlenmesi ve yayalar için daha güvenli ulaşım alanları oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

-Latif: “Altyapı ve üstyapı yatırımları aralıksız sürdürülüyor”

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediyenin ihtiyaç duyulan bölgelerde altyapı ve üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlara daha güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanları sunmak için çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini ifade etti.

Latif, Mesarya Belediyesi olarak, yaşanabilir bir çevre oluşturmak için çalışmaların devam edeceğini de belirtti.