Sn. Tufan Erhürman, parti başkanlarıyla dün yaptığınız toplantıda sadece Kıbrıs sorununda gelinen son durum mu konuşuldu. Yoksa seçim konusu da masada mıydı?

Sn. Olgun Amcaoğlu, ABD ile İran’ın anlaşması sonrasında petrolün varilinin 80 Dolar civarına gerilediği görülüyor. Acaba bu gerileme ülkemizde pompaya yansıyacak mı dersiniz?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, yılın ikinci asgari ücretinin Temmuz ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu sonrasında belirleneceğini ifade ettiniz. Ancak asgari ücretli vatandaşlar çok sıkışmış…

Sn. Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz gün yaptığınız açıklamada ‘3-5 UBP milletvekili istedi diye iki seçim bir arada yapılmaz” sözleriniz UBP’lileri kızdırmış. Ama siz doğru bildiğinizden sakınmayın…

Sn. Halil Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak temponuzu düşürmeden bölge alt yapısını iyileştirerek geleceğe yatırım yapmanız takdir topluyor… Kolay gelsin…

Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi Belediyesi’nde bir önceki başkanlık döneminizle ilgili yolsuzluk davalarıyla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalarınız tamamlanmış ve artık karar için 10 Temmuz beklenmeye başlanmış.