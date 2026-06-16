Sn. Ünal Üstel, yerel seçimler ile milletvekilliği seçimlerinin ayni tarihte olmayacağını ifade ederek CTP’ye hodri meydan çekmeniz sonrasında genel kurul karışmış. Ama iki seçimin bir arada olması bizce de sakıncalı…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilk ve orta dereceli okullarda dün karneler verilirken, Girne’de Anafartalar Lisesi’nde yaşanan kötü olay gündem yarattı. Ülkede bulunan yabancıların çocuklarının ülkemizde Türkçe eğitim alması bir kez daha sorgulanır oldu…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için bazı sendikalar dün Çalışma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmışlar…Bakanlık olarak asgari ücret tespit komisyonunu herhalde yakında toplantıya çağıracaksınız…

Sn. Sıla Usar İncirli, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi için başkan adayı belirleme süreci sonunda bölgenin kök CTP’li isminin partiden istifası gündem yarattı. İnşallah en kısa zamanda gönlünü alırsınız…

Sn. Ahmet Zort, Beyarmudu Belediyesi başkan adaylığına bağımsız olarak aday olacağınızı duyduk. Allah yolunuzu açık etsin. Ancak çok iyi bir kulis yapmanız şart…

Sn. Turgut Alas, hafta sonu kendinizi Aydınköy’deki bahçenize adamışsınız. Yazın en keyifli günleri herhalde ürettiğiniz şeylerden hasat yapmak olsa gerek…