Sn. Tufan Erhürman, bazı kesimler son zamanlarda verdiğiniz demeçleri beğenmediği için eleştirirken, bazı kesimler ise destek veriyorlar. Ama siz yine de seçim öncesi ne dediyseniz onu yapmaya devam edin…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, sizin de dediğiniz gibi Antalya Diplomasi Forumu KKTC’nin görünürlüğü ve ikili temaslar acısından iyi bir platform. Ancak bu platformda artık daha görünür olmak için ne yapılması gerekir onun için kafa yormalı…

Sn. Hüseyin Çavuş, ülkenin doğu bölgesindeki birçok yerleşim yerine 15 gün boyunca su verilemeyeceğini duyurdunuz. Bu süre neden 1 hafta değil de 15 gün? Kademe kademe kesinti yapılamaz mıydı?

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy – Esentepe Belediyesi olarak Alagadi Festival Alanı’nda 23 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceğiniz Çocuk Şenliği oldukça güzel bir program içeriyor. İnşallah katılım beklentilerinizi karşılar…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli ve Alayköy bölgesinde halkın içine girerek onlarla sohbet edip sıkıntılarını öğrenmeniz, sizin ne kadar iyi bir yönetici olduğunuzu gösteriyor…

Sn. Hasan Sertoğlu, BTM 2. Lig için sezon planlaması açıklandı. 42 takımın müracaat ettiği bu sezon inşallah geçtiğimiz sezon ki gibi erken kopmalar ve bırakmalar olmadan tamamlanır. Zira sıcak günlerde futbol oynamak zor…