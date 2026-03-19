Sn. Tufan Erhürman, artık Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına cevap vermeyeceğinizi açıkladınız. Ama görev icabı görüşme yapacaksınız herhalde…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Yaşlılar Haftası nedeniyle Acapulco’da yaşlılara yönelik iftar yemeğinde söylediğiniz ‘Yaşlılarına sahip çıkan geleceğine sahip çıkar’ sözünüz çok yerinde. İnşallah toplum olarak yaşlılarımıza sahip çıkmayı başarırız…

Sn. Hakan Dinçyürek, ülkemizde belediyelerle birlikte hareket ederek bölgelerde sağlık merkezleri yapılması çok yerinde bir adım. Zira Lefkoşa’ya yığılmaların önünü ancak bu şekilde alabilirisiniz…

Sn. Ali Adalıer, Polis Yardımlaşma Vakfı tarafından polis teşkilatına yapılan araç ve malzeme temini örnek bir adım olmuş. Teşkilatın bu gibi bağışlara ihtiyacı var değil mi?

Sn. Mahmut Erden, Süt İmalatçıları olarak Ortadoğu piyasasının savaş nedeniyle kapanmasından dolayı oldukça sıkışmışsınız. Bunu aşmak için bizce Türkiye üzerinden Balkan ülkelerine uzanmak gerek…

Sn. Murat Şenkul, geçtiğimiz gece yaşanan elim trafik kazası nedeniyle kaybettiğiniz yakın dostunuz Musa Mavideniz’e Allah’tan rahmet, size de sabırlar diliyoruz.