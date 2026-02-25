Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre yaklaşan yerel seçimler öncesinde partiler büyük belediyeler için yavaş yavaş aday veya aday adaylarını belirlemeye başladı.

Siyasi kulislerden ulaşan bilgilere göre, UBP Gazimağusa Belediyesi başkan adaylığı için UBP İlçe Başkanı Nahit Öncü'nün ismi öne çıktığı belirtilmekte.

Edinilen bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’nün, yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı için adı ön plana çıkıyor.

Parti tabanında ve yerel örgütlerde Öncü’ye yönelik destek taleplerinin arttığı ifade edilirken, adaylık konusunda parti yönetimiyle temasların sürdüğü öğrenildi.

UBP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ünal Üstel’in de Öncü’nün adaylığına sıcak baktığı ve ilk temasların gerçekleştirildiği belirtiliyor. Öncü’nün, yasal sürecin başlamasıyla birlikte adaylığını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.