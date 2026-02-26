Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, bu yıl bereketli yağmurlar nedeniyle her tarafta otların bir bel olduğunu ve bu nedenle belediyelerin ot temizliğine erken başladığını ancak bu temizliğin daha çok çevreyi kirlettiğini iddia ederek bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Bu makineleri kim icat ettiyse ve kim kullanılmasına izin veriyorsa, zerre kadar temizlikten anlamıyor ve insan sağlığına hiç önem vermiyor. Güya sokaklardaki yabani otları temizliyor. Kestiğini ortalığa saçıyor” dediler.

Bu otları kesen kişinin ardından ise hava ile üfleyerek ileriye doğru dağıtan ikinci kişinin, resimde görülen aletle, ortalığı toz dumana katarak, pisliğini etrafa yaydıktan sonra, çekip gittiklerini ifade eden vatandaşlarımız “Aferin, otları kestiler! Her taraf daha da kirlendi. Bir de bölgede yaşayanlar toza toprağa boğuldu” diyerek sitemlerini paylaştılar.